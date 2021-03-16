شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات فى مصر وعيار 21 يهبط لـ 764 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم تراجعا بقيمة 3 جينهات، إذ هبط الذهب إلى 764 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر، جراء هبوط سعر أونصة الذهب عالميًا من 1734 إلى 1729 دولار.

ويسجل السعر العالمي للذهب تراجعا محدودا للغاية بقيمة 5 دولارات فقط، لكن استمرار وتيرة الهبوط في السعر العالمي، بالتأكيد ستنعكس على سعر الذهب فى مصر خلال الساعات القادمة، ويمكن أن نشهد هبوطا آخر في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 655 جنيها وعيار 21 سجل 764 جنيها وعيار 24 سجل 873 جنيها والجنيه الذهب 6112 جنيها، ويسجل سعر أونصة الذهب اليوم 1729دولار.

وجاء التراجع المحدود في سعر أونصة الذهب عالميًا بسبب ضغط من انتعاش جزئي في الدولار، وكذلك ارتفاع ملحوظ في عائد السندات الأمريكية، لذلك شهدنا تراجع في حدو 5 دولارات بالسعر العالمي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى استمرار هذا الهبوط في سعر أونصة الذهب عالميًا، في حين أن السوق قد يعكس هذه التوقعات تماما ويسجل ارتفاعات في أى لحظة مثلما حدث في الجلسات المسائية أمس.