الاقتصاد

وزارة الاتصالات: 95.4 مليون اشتراك فى الهاتف المحمول

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القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الربع سنوي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.36 مليون اشتراك في الفترة من يوليو- سبتمبر 2020 مقابل 96.85 مليون اشتراك في الفترة من أبريل-يونيو 2020 و 94.90 في يوليو- سبتمبر 2019. 

 

وبهذا يصل مشتركو الهاتف المحمول لكل 100 من السكان إلى 94.09% في يوليو-سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 95.73% في أبريل-يونيو 2020 و95.38% في يوليو-سبتمبر 2019. 

 

ويسجل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول، ما نسبته 91% من إجمالي مشتركى الخدمة التليفونية بمصر خلال يوليو-سبتمبر 2020.

 

ووفقا للتقرير، فقد وصل إجمالى المشتركين بالهاتف الثابت إلى 9.15 مليون اشتراك خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 9.89 مليون اشتراك فى أبريل-يوليو2020 و8.42 مليون اشتراك في يوليو-سبتمبر 2019. وبهذا يصل عدد مشتركو الهاتف الثابت لكل 100 من السكان إلى 7.70% في يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 7.73% في إبريل-يونيو 2020 و 7.60% في يوليو-سبتمبر 2019.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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