شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف الأول – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية ليقترب من هدفنا الأول 0.9256، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 0.9185، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9320 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9200 والمقاومة 0.9300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط