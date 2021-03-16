شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب دون 0.7765، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.7765، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مع التذكير بأن هدفنا السلبي التالي يتواجد عند 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط