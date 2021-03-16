شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً قوياً لمستوى 69.23 وانخفض ليختبر الدعم المحوري 67.92، ليواجه تعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لمواصلة التصحيح الهابط وزيارة مستويات 66.85 وقد يمتد إلى 65.80، بينما يمثل اختراق المقاومة 69.23 عامل إيجابي سيدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 71.35 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي