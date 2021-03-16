شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لخط الاتجاه الصاعد المكسور سابقاً ويحافظ على ثباته دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة حتى الآن، يدعمها فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل واضح، بانظار التوجه نحو مستويات 25.50 ثم 24.55 كأهداف رئيسية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 26.40 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط