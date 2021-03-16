شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يزحف نحو الأعلى – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالارتفاع بشكل هادئ ليقترب من مستوى 1735.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى السيناريو السلبي فعالاً، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع الذي يستهدف مستويات 1752.00 ثم 1765.00 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ما لم يتم اختراق 1735.00 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1692.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1745.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط