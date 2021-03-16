شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول الكسر – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول مستوى 1.2468 منذ يوم أمس، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، بانتظار كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 1.2415.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2520 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 1.2625 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط