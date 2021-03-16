شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب عند مستوى 109.22 دون أن يتمكن من اختراقها حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من العزم السلبي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق المستوى المذكور ومن ثم تأكيد التوجه نحو مستويات 109.85 ثم 110.30 كأهداف إيجابية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 108.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 109.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد