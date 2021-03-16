شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من كسر مستوى 1.3905 ليؤكد فتح الطريق أمام مواصلة الاتجاه الهابط، بانتظار زيارة مستوى 1.3800 كهدف تالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 1.3730 بشكل مباشر.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3950 سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 1.4035 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط