شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو في مسار ضيق – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار ضمن مسار ضيق منذ يوم أمس، ويتحرك دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار 1.1888.

نذكر بأن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1780، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1976 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1850 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط