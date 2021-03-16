شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في تسعة أشهر أمام نظيره الين الياباني عقب حديث كورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى له منذ منتصف 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تتضمن حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح واشنطون.

في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.18 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.13، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.25، بينما حقق الأدنى له عند 109.10.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ المركزي الياباني كورودا في قمة تكامل المعلومات والأنظمة المالية"ما بعد الخدمة" والتي استضافتها نيكاي، أنه أمري حيوي أن تكون مستعداً حيال العملة الرقمية، مضيفاً أنه سيبدأ التجارب في ربيع 2021، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاع 4.3% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات عند 4.2% ومقابل تراجع 1.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 5.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 5.9% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة استقراراً عند 75.6% خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 84 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين غداً الأربعاء الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.