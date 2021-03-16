شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران تنتهي من إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن الإنتهاء من إنشاء شركة نقل ذات مسؤولية محدودة والحصول على جميع التراخيص اللازمة للتشغيل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سبق وقد تم إصدار الترخيص المبدئي لمزاولة النشاط الصادر من هيئة النقل العام والعمل على الإجراءات النهائية للحصول على الترخيص النهائي.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق، في فبراير 2016، على إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 500 ألف ريال، وبتمويل ذاتي من الشركة لغرض نقل المواد الداخله في صناعه الأسمنت لصالح الشركه ونقل منتجاتها من الأسمنت لعملائها.

يُذكر أن الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 204.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 53.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 208.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 85.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن وانخفاض مصاريف التمويل إضافة إلى الأثر الإيجابي نتيجة حصول الشركة على الربوط الزكوية المعدلة والنهائية للأعوام 2014 حتى 2018 مما نتج عنه تعديل مخصصات الزكاة عن تلك الفترات.

وارتفعت المبيعات إلى 623.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 416.4 مليون ريال خلال العام 2019.