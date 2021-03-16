شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا" تُعلن شراء 81.8 مليون سهم للاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن اكتمال شراء الكمية المطلوبة من أسهمها، وذلك بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة "خطة الحوافز طويلة الأجل".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم شراء عدد 81.8 مليون سهماً، بمتوسط سعر شراء 97.67 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 7.999 مليون ريال سعودي.

وتؤكد الشركة إتمامها لعملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة فقط، علماً بأنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة والمشار اليها أدناه.

والجدير بالذكر أن الموافقة على شراء الشركة لأسهمها قد تم الحصول عليه من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 5 مايو 2020.

وكانت إكسترا قد حققت صافي أرباح بلغ 101.8 مليون ريال بالربع الرابع من 2020 مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع مبيعات الربع الرابع بنسبة 41% مقابل نفس الربع من العام السابق، وذلك لإرتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات اكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.