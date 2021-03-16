شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "معادن" تُقر عدم توزيع أرباح عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بجلستها المُنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية اعتمدت تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

هذا وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 209 مليون ريال خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 202، مقابل خسائر بلغت 739.5 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والمعادن الصناعية، بالرغم من الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب. بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، بالرغم من انخفاض الدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى.

وحققت الشركة مبيعات بلغت 18.6 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 17.7 مليار ريال خلال العام 2019.