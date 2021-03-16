شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "عناية للتأمين" تتراجع 68.5% في 2020 لتحسن نتائج الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة عناية للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع خسائرها بنسبة 68.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 31.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 101.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب خلال العام 2020 بـ61.837 مليون ريال بزيادة قدرها 137.5% عن العام 2019.

كذلك انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ 9.8 مليون ريال خلال العام 2020، بنسبة تراجع بلغت 98.2% عن العام 2019.

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 33.4%، إلى 5 مليون ريال في 2020، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 7.5 مليون ريال خلال العام 2020.

وارتفعت المطالبات المتحملة بنسبة 27.7%، إلى 152.1 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 119.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 22.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 78.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.