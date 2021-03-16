شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي توافق على طرح صندوق البلاد المتنوع بالريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن الموافقة لشركة البلاد للاستثمار على طرح وحدات صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي طرحاً عاماً.

وذكرت الهيئة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأكدت الهيئة أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات".

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.