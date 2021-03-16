شكرا لقرائتكم خبر عن سيكو البحرينية: الاستحواذ على "مسقط المالية" سيوفر لنا التواجد المباشر بالسوق السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "سيكو" في البحرين نجلاء الشيراوي، أن استحواذ الشركة على 72.7% من شركة مسقط المالية بالسعودية، سيوفر التواجد المباشر بالسوق السعودية، التي تعد الأكبر في المنطقة.

وأوضحت أنه تم الاستحواذ عن طريق تبادل أسهم، وهو ما سيعطي بنك مسقط أيضا 9% في سيكو، وهي شركة إقليمية لإدارة الأصول وبنك استثمار تدير أصولا بقيمة 2.3 مليار دولار.

ونوهت الشيراوي على أن تواجد "سيكو" كبنك استثماري سابقا في السعودية عبر عمليات الوساطة وعمليات إدارة الأصول وحفظ الأوراق المالية، سيضاف له بعد الاستحواذ التوسع في أنشطة، إدارة الأصول المدرجة مثل الأسهم والسندات والصكوك وصندوق العهدة لدى مسقط المالية، والصناديق العقارية لدى مسقط المالية، مؤكدة أنهم سيقومون بتطوير خدماتهم وتنويع الأصول المدارة، بحسب موقع قناة العربية.

وأكدت أن سبب الاستحواذ هو جودة الشركة وحسن إدارتها، إلى جانب أن الشركة لديها قاعدة عملاء متنوعة في المملكة، ولديها جميع الخدمات المرخص بها من قبل هيئة السوق المالية السعودية للعمل على تكامل الخدمات.

وأوضحت أن سوق الأسهم السعودية من الأهم في المنطقة وستكون بين الأهم على المستوى العالمي، ومع الاستحواذ فإن الحصص ستزيد للجميع، وكان لتبادل الأسهم منفعة للطرفين، وكان لدى سيكو أسهم خزينة 9% وقمنا باستخدامها، في الاستحواذ على شركة قائمة، وبنفس الوقت سيكون لدينا مساهم استراتيجي في سيكو وهو بنك مسقط.

وقالت سيكو المدرجة بسوق الأسهم البحرينية في بيان للبورصة أمس الاثنين، إنها أتمت صفقة للاستحواذ على 72.7%، في شركة مسقط المالية التي مقرها السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط.

كان رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، قال في بيان سابق إن الصفقة توفر لسيكو أيضا تواجدا مباشرا في أكبر أسواق رأس المال في المنطقة.

وشركة "مسقط المالية" أسست عام 2008 وبلغت الأصول تحت الإدارة لديها 3.5 مليار ريال. وبصفة عامة، تبحث المؤسسات المالية بالمنطقة وفي الغرب عن فرص للتوسع في السعودية، إذ تشجعها إصلاحات في أكبر اقتصاد بالعالم العربي في إطار برنامج رؤية 2030 لخفض اعتماد المملكة على النفط.