شكرا لقرائتكم خبر عن جي أي بي كابيتال: بنوك السعودية محمية من الانكشاف على الشركات المتعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد عبدالله الحامد، رئيس غرفة المشورة لدى شركة جي أي بي كابيتال، أن قطاعات رئيسية مثل القطاع المصرفي والبتروكيماويات يمثلان أكثر من 50% من السوق السعودي ولم تزل متوسطات مكررات الربحية لهم جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف جائحة كورونا.

وقال الحامد إن أهم ما يميز انكشاف بنوك السعودية على قطاع الشركات هو وجود تنوع يشكل عامل حماية ضد المخاطر.

وأوضح أن نسبة تعثر قروض بنوك السعودية تعد من الأدنى على مستوى إقليمي ودولي، بجانب أداء قوي للبنوك في قطاع خدمات الأفراد، بحسب موقع قناة العربية.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الاثنين، متراجعاً بنسبة 0.2% ليفقد 18.87 نقطة ويغلق عند مستوى 9645.74 نقطة بتداولات زادت على 15 مليار ريال.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 162.62 نقطة ليقفل عند مستوى 23620.69 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.