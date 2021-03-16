شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق لثالث جلسة على التوالي قرابة الـ 50 نقطة صعودا وهبوطا، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10241 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق.ويلامس المؤشر حاليا مستوى الدعم الهام عند 10200 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى للوصول لمستوى المقاومة 10550 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 10200نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,214 بينما مستوى المقاومة هو 10,265 نقطة