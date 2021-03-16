شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6299 نقطة، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 6312 نقطة، ويلامس المؤشر حاليا مستوى مقاومته الهام عند 6350 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل إلى 6450 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,281 بينما مستوى المقاومة هو 6,319 نقطة