شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي اختتمت تداولات جلسة الأمس على مستويات قياسية جديدة في ظلال التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي والتقدم في مجال اللقاحات بالإضافة لانخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الآجل ووسط التطلع لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في واشنطون.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي عكست تسارع النمو إلى 3.0% مقابل 0.8% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.9%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 3.6% مقابل 4.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأعرب صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي من خلال المحضر عن دعم السياسة النقدية سيكون ضرورياً لبعض الوقت.

كما تطرق محضر الاجتماع إلى أنه من غير المحتمل أن تتماشي الأجور مع الرقم المستهدف لمؤشر أسعار المستهلكين قبل عام 2024، مع الإفادة بأن المركزي الاسترالي على أتم الاستعداد لتعديل شراء السندات إذا لزم الأمر، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي عن كون المركزي الاسترالي مضي قدماً في الدعم حتى تحقيق أهداف التوظيف الكامل والتضخم.

وتلى ذلك الكشف من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.7% مقابل 5.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما كشف البنك المركزي النيوزيلندي أيضا عن القراءة السنوية للمؤشر ذاته لشهر كانون الثاني/يناير والتي عكست أيضا اتساع التراجع إلى 10.6%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثان أكبر دولة صناعية في آسيا وعالمياً، مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي لليابان والتي قد تؤكد على ارتفاع 4.2% مقابل تراجع 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في قمة فينتك التي تستضيفها نيكاي في العاصمة اليابانية طوكيو.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.48% ليربح 9.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,978.20، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 189.85 نقطة ويصل إلى المستوى 29,956.82.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.45% ليربح 22.54 نقطة ويصل إلى المستوى 5,058.08، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.28% ليربح هو الأخر 9.60 نقطة ويصل إلى المستوى 3,429.55.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.63% ليربح 180.54 نقطة ويصل إلى المستوى 29,014.30، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.39% ليربح هو الأخر 11.83 نقطة ويصل إلى المستوى 3,057.54.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.69% ليربح 86.31 نقطة ويصل إلى المستوى 12,678.57، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.23% ليربح هو الأخر 83.19 نقطة ويصل إلى المستوى 6,856.20.