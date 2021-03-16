شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 115 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 102 فلس في عملية جني أرباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 120 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 113.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 116.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط