شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 85.50 فلس،لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 85فلس، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 90 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 84 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 84.3 وبين مستوى المقاومة هو 89.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد