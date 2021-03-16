شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 63 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع امكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 60 ثم 50 فلس كمستوى ثان، وذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 69 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 62.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 63.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط