شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيلات (TAHSSILAT) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 22.90 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 28 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 17 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 30 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط