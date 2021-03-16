شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 42 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 43 فلس، حيث يقابل خط الاتجاه الصاد طويل الأجل المكسور لاسفل، مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 40فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 41.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 42.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط