شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 26.90 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 21 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 26.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 27.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط