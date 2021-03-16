شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.544 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاهه هابط على المدى المتوسط، وهو ما دلت عليه القناة الهابطة والتي يلامس الحد العلوي لها، مما نتوقع معه انخفاضا وشيكا قد يصل بالسهم لمستوى الدعم 1.47 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط