شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5.20 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ شهر يناير من العام الحالي، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 5.50 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 5 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5 وبين مستوى المقاومة هو 5.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد