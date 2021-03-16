شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 2.925 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسة السهم لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية والتي قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 2.83 ريال كمستوى اول ثم 2.65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.85 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.99 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط