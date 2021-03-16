الاقتصاد

الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 2.925 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسة السهم لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية والتي قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 2.83 ريال كمستوى اول ثم 2.65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.10 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.85 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.99 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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