شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 1.705 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 1.67 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي نتوقع ان يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستى الدعم 1.55 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.75 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.65 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط