شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.23% بما يعادل -1.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي والمهم 100.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 92.00 ومستوى المقاومة 100.00.