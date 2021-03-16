شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مبكو (1202) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.61% بما يعادل 0.36 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.12، ليستهدف مستوى المقاومة 24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.54 ومستوى المقاومة 24.00.