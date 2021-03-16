شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل -0.20 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي ومهاجمة مستوى المقاومة المحوري 25.04، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي المتواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.04 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.60 ومستوى المقاومة 25.04.