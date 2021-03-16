شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت الشمالية (3004) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -0.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.72، ليستهدف مستوى القماومة 13.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.72 ومستوى المقاومة 13.30.