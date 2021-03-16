شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جاكو (6020) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 0.70 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 27.47، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 31.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.47 ومستوى المقاومة 31.00.