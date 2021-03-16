شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج يؤكد على كسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسيج (8150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.86% بما يعادل -0.40 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 44.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.40 مستوى المقاومة 48.55.