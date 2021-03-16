شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم السعودي الفرنسي (1050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.61% بما يعادل -0.50 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 28.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.85 ومستوى المقاومة 31.95.