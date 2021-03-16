شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للبناء: إعادة إعمار الدول أبرز أسباب زيادة صادرات الأسمنت لـ18 مليون دولار يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر
ولفت نعمان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك الكثير من قطاعات مواد البناء التى شهدت ارتفاعا فى صادراتها أبرزها الحديد والصلب بسبب إغلاق عدد من المصانع الأوروبية لأسباب بيئية واقتصادية، وأدت إلى تعويض نقص الكميات لديها بالاستيراد من مصر.
ووفقا للمجلس التصديرى لمواد البناء، فإن صادرات الأسمنت وصلت إلى 36 دولة حول العالم جاء فى مقدمتها ليبيا بقيمة صادرات خلال يناير من العام الجارى 4.3 مليون دولار بارتفاع 25% عن العام السابق عليه ، ويليها كينيا بقيمة صادرات بلغت 3.4 مليون دولار بنمو 45% عن العام السابق عليه، ويليها السودان بقيمة صادرات بلغت 3 مليون دولار ، وجاءت غانا فى المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت 2.6 مليون دولار، واحتلت دولة اليمن المركز الخامس بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليون دولار.
يذكر أن إجمالى صادرات قطاع مواد البناء، بلغت 450 مليون دولار خلال يناير 2021 مقارنة ب535 مليون دولار خلال يناير 2020 ، وسببت أزمة انتشار كورونا التى استمرت على مدار العام الماضى، وشهدت أعلى معدل للإصابات على مستوى كافة دول العالم إلى تعطل الكثير من حركة التجارة العالمية بين الدول والتى أثرت على تراجع نسبى لبعض القطاعات التصديرية، والتى بدأت فى التعافى خلال العام الحالى.