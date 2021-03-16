شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للبناء: إعادة إعمار الدول أبرز أسباب زيادة صادرات الأسمنت لـ18 مليون دولار يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت، خلال يناير من العام الجارى 2021، وبلغت قيمته 18 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه يناير 2020، والتى بلغت 11 مليون دولار بزيادة 7 مليون دولار ، ورغم استمرار أزمة تفشى فيروس كورونا إلا أن المنتجات المصرية استطاعت أن تغزو الكثير من الأسواق التجارية حول العالم، حيث صدرت مصر الأسمنت خلال يناير من العام الجارى إلى 36 دولة حول العالم.

وعلق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، زيادة صادرات الأسمنت لبدء تعافى الكثير من الدول وبدء إعمار أسواقها بعد المشاكل السياسية التى واجهتها على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات للسوق الإفريقى نظرا لما تربطنا معه اتفاقيات تجارية تزيل أى عوائق جمركية خلال حركة التبادل التجارى.

ولفت نعمان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك الكثير من قطاعات مواد البناء التى شهدت ارتفاعا فى صادراتها أبرزها الحديد والصلب بسبب إغلاق عدد من المصانع الأوروبية لأسباب بيئية واقتصادية، وأدت إلى تعويض نقص الكميات لديها بالاستيراد من مصر.

ووفقا للمجلس التصديرى لمواد البناء، فإن صادرات الأسمنت وصلت إلى 36 دولة حول العالم جاء فى مقدمتها ليبيا بقيمة صادرات خلال يناير من العام الجارى 4.3 مليون دولار بارتفاع 25% عن العام السابق عليه ، ويليها كينيا بقيمة صادرات بلغت 3.4 مليون دولار بنمو 45% عن العام السابق عليه، ويليها السودان بقيمة صادرات بلغت 3 مليون دولار ، وجاءت غانا فى المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت 2.6 مليون دولار، واحتلت دولة اليمن المركز الخامس بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليون دولار.

يذكر أن إجمالى صادرات قطاع مواد البناء، بلغت 450 مليون دولار خلال يناير 2021 مقارنة ب535 مليون دولار خلال يناير 2020 ، وسببت أزمة انتشار كورونا التى استمرت على مدار العام الماضى، وشهدت أعلى معدل للإصابات على مستوى كافة دول العالم إلى تعطل الكثير من حركة التجارة العالمية بين الدول والتى أثرت على تراجع نسبى لبعض القطاعات التصديرية، والتى بدأت فى التعافى خلال العام الحالى.