شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -18.87 نقطة، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر من جديد خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,744.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,500.00 ومستوى المقاومة 9,744.00.