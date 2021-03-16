شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصناعية تؤكد مواصفة الأمان فى البوتاجاز ملزمة وقريباً حملات تفتيشية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المصدر - فضل عدم نشر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المواصفة صادرة منذ عام 2017 لكن المصانع لم تلتزم بها منذ صدورها رغم أن جميع المصانع كانت على علم بها ، وأنها ملزمة تهدف في المقام الأول لصالح المواطن للوصول إلي أفضل أمان لأن البوتاجاز منتج موجود في كافة المنازل ولابد من جعله بمواصفات أمان تجنبا للحوادث.
وأشار المصدر إلي أن المصانع المنتجة لديها قدرة على التحول للامان الكامل، والتعلل بتأخرهم لاستيراد الخامات والمكونات أمر غير واقعي لأن المواصفة منذ 2017، وهناك مصانع قائمة بالفعل ملتزمة بتطبيقها منذ هذا التاريخ.
ووكشف الغرفة الهندسية، أن المصانع تنتج حاليا حوالى 30% من إنتاجها فقط بالأمان نظرًا لارتفاع ثمنه والاحتياج إلى عماله مدربه ومعامل متخصصه وعدم إدراك المستخدم النهائى بهذه الخاصية، والتعود على الاستخدام بدون أمان وصعوبة تسويقه وصيانته وتنتج 70% بدون أمان كامل لسهوله تسويقه ورخص ثمنه وسهولة الصيانة، وذلك حفاظا على توفير سيوله نقديه لاستمرار العمل و الانتاج ودوره رأس المال.