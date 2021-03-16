شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصناعية تؤكد مواصفة الأمان فى البوتاجاز ملزمة وقريباً حملات تفتيشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تطبيق مواصفة الأمان الجديدة للبوتاجاز المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، ستصبح أمر واقع على المصانع العاملة في السوق المصري، إذ أكد مصدر مسؤول بالرقابة الصناعية أن المواصفة الأمان في البوتاجاز ملزمة وقريباً سيكون هناك حملات تفتيشية على المصانع غير الملتزمة بتطبيق هذه المواصفة.

وأكد المصدر - فضل عدم نشر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المواصفة صادرة منذ عام 2017 لكن المصانع لم تلتزم بها منذ صدورها رغم أن جميع المصانع كانت على علم بها ، وأنها ملزمة تهدف في المقام الأول لصالح المواطن للوصول إلي أفضل أمان لأن البوتاجاز منتج موجود في كافة المنازل ولابد من جعله بمواصفات أمان تجنبا للحوادث.

وأشار المصدر إلي أن المصانع المنتجة لديها قدرة على التحول للامان الكامل، والتعلل بتأخرهم لاستيراد الخامات والمكونات أمر غير واقعي لأن المواصفة منذ 2017، وهناك مصانع قائمة بالفعل ملتزمة بتطبيقها منذ هذا التاريخ.

وأوضح المصدر، أن الرقابة الصناعية ستجري حملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بمدى تطبيق المواصفة الجديدة في البوتاجاز وستسحب عينات من المصانع والأسواق لتحري التزام الشركات.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية، أكدت أن تطبيق المواصفات القياسية الجديدة، تتطلب مدة لا تقل عن عامين والتكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة فى مصر حاليًا.

ووكشف الغرفة الهندسية، أن المصانع تنتج حاليا حوالى 30% من إنتاجها فقط بالأمان نظرًا لارتفاع ثمنه والاحتياج إلى عماله مدربه ومعامل متخصصه وعدم إدراك المستخدم النهائى بهذه الخاصية، والتعود على الاستخدام بدون أمان وصعوبة تسويقه وصيانته وتنتج 70% بدون أمان كامل لسهوله تسويقه ورخص ثمنه وسهولة الصيانة، وذلك حفاظا على توفير سيوله نقديه لاستمرار العمل و الانتاج ودوره رأس المال.