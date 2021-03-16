شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: التمويل العقارى بفائدة 3% فرصة ذهبية لتحقيق حلم المواطن بتملك شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل والمخصص لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فرصة ذهبية للمواطنين لتحقيق حلمهم فى تملك الوحدات السكنية.

وقال الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 % وسداد يصل لـ30 عاما، تأتى فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة الفئات المستهدفة وهم محدودى ومتوسطى الدخل الذين تضرروا بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا

وأضاف ، أن المبادرة ستكون حافزا لدى المواطنين للحصول على وحدات سكنية تليق بهم، مطالبا من البنوك بتسهيل الإجراءات البنكية وإزالة كافة المعوقات لتمكين المواطن من التمتع بالمزايا التى منحها الرئيس للعيش فى حياة كريمة.