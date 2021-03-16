شكرا لقرائتكم خبر 133 مليونا قيمة مزاد لبيع 4 عقارات استثمارية في الرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة إتقان العقارية عن نجاح تنفيذ وإدارة أول مزاد علني مرئي عبر البث المباشر لعدد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية لبيع أربعة عقارات استثمارية مميزة في مدينتي الرياض وجدة، حيث تجاوزت المبيعات 133 مليون ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة إتقان عبدالعزيز الرشيد «إن المزاد المرئي جاء نظرا لظروف جائحة كورونا، والتزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي».

وأوضح أن المبيعات وصلت في المزاد المرئي الأول إلى 133,057,107 ريالات، حيث تم بيع مستودع جدة بـ 16.275.000 ريال وتبلغ مساحته 25.000 م2 ويقع في حي السروات في محافظة جدة، فيما وصل المزاد الثاني لمجمع العليا بـ23,625,000 ريال، وتبلغ مساحته بـ5.965.65 م2، ويضم 17 معرضا، و40 شقة، وملحقين.

وأضاف «أما أرض الخالدية فقد تم بيعها بمبلغ 35,932,107 ريالات بمساحة تقدر بـ32,904 م2 وتقع في التقاء طريق الخرج مع الطريق الدائري الجنوبي، وتم بيع عمارة البطحاء الجديدة بـ 57,225,000 ريال وتبلغ مساحتها بـ3.153.97 م2، تضم 26 مكتبا، و27 معرضا و70 شقة، ومستودعين.

وقال الرشيد «إن المزاد المرئي حظي بمشاهدات عالية عبر القنوات الفضائية (الساحة، المرقاب، الوسام)، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجاوزت المشاهدات للحملة والبث المباشر للمزاد المرئي أكثر من أربعة ملايين مشاهدة ولله الحمد مما أسهم في إنجاح المزاد بأعلى المستويات وبمشاركة للمزايدين من الرياض وجدة والقصيم، حيث وظفت الشركة الوسائل الرقمية في المزايدة على الهواء مباشرة في منصتي الزووم والواتس».

وأضاف أن المزاد شهد إقبالا كبيرا جدا من رجال الأعمال والراغبين في الحصول على تلك المزادات وأردف أن ذلك دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.