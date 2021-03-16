4 قطاعات يغطيها برنامج رواد التقنية في نسخته الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الثانية من برنامج (رواد التقنية) المقامة بشكل افتراضي لتستهدف الرياديين والرياديات في جميع مناطق المملكة، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز دور رواد ورائدات الأعمال في مجال التقنية للمساهمة في تطوير نماذج أعمالهم وتمكينهم من إيجاد أسواق مبتكرة لهذه الحلول عبر تبني أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية رائدة من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات والحلول النوعية، ودعمهم في جميع الجوانب ذات الصلة تقنيا وإداريا وماليا.

وتغطي هذه النسخة 4 قطاعات هي: الثقافة، والرياضة، والأوقاف، والتقنيات المالية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، والهيئة العامة للأوقاف، وفنتك السعودية لدعم المشاريع الناشئة في مسارات البرنامج، ويعد البرنامج في نسخته الثانية مبادرة استراتيجية لمواجهة تحديات القطاعات المستهدفة ورقمنة الخدمات المقدمة لتنمية اقتصاد رقمي قائم على بنية رقمية متينة، هادفة أيضا إلى مواكبة مسيرة الثورة الصناعية الرابعة لتواصل المملكة مسيرة الإنجازات والنجاحات على الصعيدين التقني والاقتصادي.

ومن المقرر أن يختار المشاركون أحد مسارين تتضمنهما النسخة وهما حاضنة الأعمال للمشاريع في مرحلة الفكرة، ومسرعة الأعمال للمشاريع القائمة، ويتكون مسار حاضنة الأعمال من مرحلتين؛ حيث يستقطب أصحاب الأفكار الجديدة التي تغطي أحد تحديات القطاعات المستهدفة في شهر من التدريب والإرشاد لتكمل أفضل 32 فكرة مميزة المسيرة في المرحلة الثانية الفعلية من برنامج مدته 3 أشهر من الدعم والتدريب والإرشاد على أيدي أشهر خبراء مجال الأعمال التقنية المحليين والعالميين.

كما تحظى 12 من المشاريع الناشئة بفرصة المشاركة في مسار مسرعة الأعمال للحصول على التدريب المكثف والاستشارات القيمة، وفرصة اكتساب الخبرات من رواد المجالات التقنية المحلية والعالمية طوال 3 أشهر من البرنامج، لتتمتع الابتكارات في كلا المسارين بمكافآت مالية بإجمالي مليون ريال سعودي وتضم أحدث تطورات عالم التقنية المتنامي بسرعة، وسيتم في ختام البرنامج تكريم أصحاب الأفكار الفائزة.

ويمكن التقديم للمشاركة في البرنامج من خلال رفع المشاريع القائمة أو الأفكار الواعدة للموقع المخصص للمبادرة https://www.techchampions.sa/، حيث ينتهي التقديم في 25 أبريل 2021، ويتضمن الموقع جميع المصادر والبيانات التي يحتاجها المتقدمون، كما يتيح لهم التواصل مع إدارة البرنامج، وسيكون التسجيل والتقديم وتقييم المشاريع الكترونيا ومن خلال الموقع الالكتروني للبرنامج.

وكانت الوزارة عقدت أكثر من 40 شراكة مع كبرى الشركات العاملة في مجال التقنية وإدارة الأعمال العالمية والمحلية لتضمن تقديم برامج تقنية تدريبية مكثفة لتزويد المشاركين من أبناء وبنات الوطن بالمهارات التقنية والريادية اللازمة لمواجهة تحديات المجال، وابتكار حلول تقنية تلبي متطلبات المستقبل.

النسخة الثانية من برنامج (رواد التقنية)

4 قطاعات مغطاة:







الثقافة - الرياضة - الأوقاف - التقنيات المالية



مساران



حاضنة الأعمال للمشاريع في مرحلة الفكرة

مسرعة الأعمال للمشاريع القائمة



تتمتع الابتكارات في كلا المسارين بمكافآت مالية بإجمالي مليون ريال

في ختام البرنامج سيتم تكريم أصحاب الأفكار الفائزة.

التقديم للمشاركة: