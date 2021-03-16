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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المال العام أمانة، عنوان لقاء افتراضي تقيمه جامعة طيبة بالمدينة المنورة بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة اليوم، ويقدمه مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم الغامدي. وتعقد الفعالية بالتعاون بين الجامعة والديوان العام للمحاسبة، وتستهدف طلاب وطالبات الجامعة، وتبث عبر الاتصال المرئي - عن بعد - عبر بوابة الجامعة الالكترونية.



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