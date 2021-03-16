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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صناع السياحة شعار مبادرة جديدة أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة، تسعى من خلالها لدعم شركائها في القطاع الخاص وتمكينهم من النمو وتحقيق مستهدفاتهم في سوق العمل، وذلك عبر 6 ندوات تقام عن بعد شهريا على مدى 6 أشهر. وعقدت الندوة الأولى تحت عنوان «مستقبل قطاع السفر والسياحة» بمشاركة عدد من القيادات والمتخصصين، ناقشوا من خلالها آخر مستجدات القطاع السياحي، وضرورة تكيف شركات ورواد الأعمال مع التحديات المختلفة من أجل استدامة النمو والتطور.



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