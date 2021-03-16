وزير المالية يوضح موعد وقيمة الزيادة الجديدة في أجور جميع الموظفين بالدولة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع شرائح الموظفين بالدولة ستزيد رواتبهم مع زيادة الحد الأدني للأجور.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، أن قيمة الزيادة في أجور العاملين بالدولة ستصل لـ37 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل.

وتابع أن هناك 31 مليار جنيه زيادة بالمعاشات فى الموازنة الجديدة، موضحا أن 75 جنيها أحد أدني لزيادة الرواتب العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتابع وزير المالية أنه سيتم إطلاق حركة ترقيات فى شهر يونيو المقبل لجميع مستحقي الترقية.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه حافزا للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، ليكون بدل انتقال مواصلات أو بدلات أخرى.