أول تعليق من وزير المالية على قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات



الشارقة - اميمة ياسر -

قال الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منحاز دائم للمواطن وتحسين مستوى معيشته بزيادة الأجور، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة قيمة المعاشات بـ13%.

وأضاف معيط، خلال مداخله هاتفية، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد"، قدمنا زيادة حقيقية في الأجور ضعف التضخم الحالي، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر بقيمة الزيادة لأنها مرتين ونصف التضخم الحالي.

وتابع:" الرئيس السيسي، وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلا عن تخصيص برنامج حافز مالي بـ1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المؤسسات الصحفية وقطاع العمال لديهم نظام يختلف عن العاملين بالجهاز الإداري.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021- 2022".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطارزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ووجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.