شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى أسعار هدايا عيد الأم 20٪.. وتراجع الواردات بنسبة 40٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار هدايا عيد الأم شهدت تراجعا طفيفا فى الأسعار بنسبة تتراوح بين 15-20 ٪ عن العام الماضى فى نفس التوقيت، مشيرة إلى انخفاض المبيعات بنسبة تصل إلى 60٪.

ومن جانبه أكد فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن حركة المبيعات فيما يخص الأدوات المنزلية المباعة كهدايا عيد أم مازالت ضعيفة إلى حد كبيرا مرجعا ذلك إلى أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن السوق يشهد تراجعا فى المبيعات، عن العام الماضي، إضافة إلى انخفاض حجم الوردات بنسبة تزيد عن 40٪.

وأشار الطحاوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن جميع المنتجات تشهد استقرارا أو تراجعا فى السعر عدا المنتجات التي يدخل في مكونها النحاس والألمونيوم وذلك بسبب ارتفاع اسعارها فى البورصات العالمية، موضحا أن نسبة زيادة السعر تتراوح بين 15-20٪.

جدير بالذكر أنه وفقا لدراسة للغرفة التجارية يقدر متوسط استهلاك السوق المحلية فى مصر من أطقم وأدوات المائدة بنحو مليون و200 ألف طقم مائدة، علما بأن هناك نحو 900 ألف زيجة سنويا فى مصر، ونسبة إحلال وتجديد لمحتويات المنازل تمثل نحو 5%، إلى جانب استخدامات المطاعم والكافيهات وهى تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك، وتراجع حجم استيراد الأدوات المنزلية بنسبة 50% بالمقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضى، نتيجة ل قرارات وزارة التجارة بتسجيل المصانع الأجنبية التى يتم الاستيراد منها أدى تراجع حجم المستورد لعدم إعطاء الموافقة الا للمصانع المؤهلة للتصدير وينطبق عليها الشروط.